Первый электрический трамвай пустят по Москве-реке

Первый речной трамвай в тестовом режиме запустят в Москве. Сейчас на сайте «Активный гражданин» проходит голосование на лучше название для водного транспорта. Об этом рассказал сайт «Русская планета» со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

Уже с 2022 года трамвай будет курсировать по двум постоянным маршрутам. Один из них: парк «Фили» — Киевский вокзал, а другой — с Автозаводского моста до Печатников. Карта «Тройка» сможет оплачивать новый транспорт. А владельцы проездных билетов на 90 и 365 дней будут занимать места на судне бесплатно.

Новый экологический трамвай рассчитан на 16 посадочных мест. В салоне будут установлены информационные экраны, USB-зарядки, Wi-Fi, места для самокатов и велосипедов и столики для ноутбука.