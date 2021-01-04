Первый беспилотный трамвай появится в России в 2022 году

«Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — приводит агентство слова собеседника.

По словам Новикова, УКВЗ полностью проработал беспилотную систему трамвая, пишет RT. Год назад руководитель предприятия рассказал, что на космодроме Восточный организуют трамвайное движение. Новиков тогда пояснил, что людей будут перевозить современные низкопольные трамваи.

Весной 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал проект создания беспилотного городского трамвая на мощностях вагоностроительного завода госкорпорации.