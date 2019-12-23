    23 декабря 2019, 18:40

    Первый автосалон Opel открылся в Санкт-Петербурге

    Ирина Нагайникова

    На Обводном канале в Санкт-Петербурге открылся первый дилерский автосалон Opel, сообщил сайт «Петербургский дневник».

    Автоцентр представит новый модельный ряд, а также подержанные автомобили. К весне 2020 года руководство пообещало расширить линейку продукции.

    Как сообщило РИА ФАН, здесь также находится станция техобслуживания, которая сможет принять до 20 автомобилей в день.

    Отмечается, что продажи автодилеров в Санкт-Петербурге выросли за 2019 год лишь на 0,3%. В 20 салонах города реализовали более 59,5 тысячи автомобилей.