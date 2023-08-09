Транспорт 09 августа 2023, 16:15 Первые «Валдаи» начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород — Васильсурск

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В конце августа в Нижегородской области запустят первые скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45Р». Они будут курсировать от Нижнего Новгорода до поселка Васильсурск, написала pravda-nn.ru.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, на данный момент добраться до Васильсурска можно лишь на пароме, который ходит из поселка Лысая гора. Зимой люди в основном ходят пешком по льду.

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Теперь время в пути до рабочего поселка составит час с небольшим. Речные поездки будет осуществлять компания «Водолет».