    17 апреля 2020, 15:58

    Первые снимки нового Nissan X-Trail появились в Сети

    Ольга Ситникова

    В интернете опубликовали первые фотографии нового автомобиля Nissan Rouge, более известного в России под названием X-Trail. Инсайдер выложил изображения до официальной премьеры в компании. Об этом сообщил сайт «Дни 24».

    По информации ИА Nation News, представители японского автопроизводителя Nissan до сих пор не прокомментировали неожиданное появление снимков. В компании также не поделились подробностями о новой модели.

    По фотографиям заметно, что в обновленной версии внедорожника появилась панорамная крыша и увеличенная решетка радиатора. Специалисты обратили внимание на то, что производитель изменил переднюю оптику в машине. Благодаря этому Nissan X-Trail получил более агрессивный внешний вид.

    В салон кроссовера установили сиденья из коричневой и черной кожи. Приборная панель оказалась полностью электронной.

    Сейчас нет детальной информации о силовом агрегате автомобиля.

    Предполагается, что официальная презентация Nissan Rouge состоится осенью текущего года. Однако точную дату релиза компания пока не озвучила.