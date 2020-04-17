Первые снимки нового Nissan X-Trail появились в Сети
По информации ИА Nation News, представители японского автопроизводителя Nissan до сих пор не прокомментировали неожиданное появление снимков. В компании также не поделились подробностями о новой модели.
По фотографиям заметно, что в обновленной версии внедорожника появилась панорамная крыша и увеличенная решетка радиатора. Специалисты обратили внимание на то, что производитель изменил переднюю оптику в машине. Благодаря этому Nissan X-Trail получил более агрессивный внешний вид.
В салон кроссовера установили сиденья из коричневой и черной кожи. Приборная панель оказалась полностью электронной.
Сейчас нет детальной информации о силовом агрегате автомобиля.
Предполагается, что официальная презентация Nissan Rouge состоится осенью текущего года. Однако точную дату релиза компания пока не озвучила.