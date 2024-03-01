Транспорт 01 марта 2024, 08:23 Первые поставки импортозамещенных «Суперджетов» отложили из-за испытаний «Известия»: старт поставок самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год РИА «Новости»

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Авиакомпании получат первые импортозамещенные самолеты SJ-100 с российским двигателем ПД-8 не раньше 2026 года. Сроки сертификации сдвинули ради доработок и испытаний, сообщили «Известия».

Представитель Ростеха сообщил, что сертификацию самолета проведут в 2025 году, а поставки начнут в 2026 году. По его словам, такие сроки закладывали в программу изначально.

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Советник руководителя Росавиации Артем Кореняко объяснил, что почти два года назад решили ускориться и сертифицировать «Суперджет» с двигателем ПД-8 в декабре 2023 года. Однако по объективным причинам планы снова скорректировали. По словам специалиста, разработчикам потребовалось больше времени на создание абсолютно новых систем и компетенций, полноценные испытания, запуск серийного производства.

В конце декабря испытания показали, что двигатель нужно доработать, сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации. В 2026 году авиакомпаниям передадут 30 самолетов. Из них 16 уже находятся в разной степени готовности.

Тестирование опытного образца SJ-100 сняли на видео. Его провели в середине 2023 года.