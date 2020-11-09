Первые пассажиры проехали в капсуле по тоннелю Virgin Hyperloop. Видео

Участники испытаний отправились в поездку по 500-метровому тоннелю в двухместной капсуле. Пока это только прототип транспорта. В будущем в нем смогут размещаться до 28 пассажиров.

Принцип передвижения простой: капсулу выводят в закрытый тоннель, откуда удален воздух, и она разгоняется до 160 километров в час. Тормозит новый транспорт недалеко от конечного пункта.

Генеральный директор Virgin Hyperloop Джей Уолдер положительно оценил проведенные испытания.

«Мы не только успешно продемонстрировали, что Virgin Hyperloop может безопасно поместить человека в капсулу в условиях вакуума, но и показали, что у компании есть продуманный подход к безопасности, который был подтвержден независимой третьей стороной», — заявил он.

Как сообщило издание The Verge, в планах у компании добиться скорости свыше 1000 километров в час. Но пока основной рекорд, который удалось установить, составил 386 километров в час.

Первым идею с запуском пассажирского транспорта в вакуумном тоннеле предложил предприниматель Илон Маск в 2012 году. Тогда он говорил о том, что этот способ передвижения позволит доставлять пассажиров до точки назначения вдвое быстрее самолета. По его замыслу, под крупными городами появится сеть тоннелей, в которых будут передвигаться специальные поезда и платформы с автомобилями на большой скорости.



Компания Virgin Hyperloop основана в 2014 году. Сейчас она принадлежит предпринимателю Ричарду Бренсону, который вложил в ее развитие несколько десятков миллионов долларов.