Поезд «Таврия» примет первых пассажиров уже вечером 24 декабря. Состав отправится с Казанского вокзала в Москве, проедет по Крымскому мосту и прибудет в Симферополь.

Двухэтажный скорый поезд № 28 отправляется в 23:45. Пассажиров ждет чуть более двух тысяч километров и 33 часа в пути. В Симферополь первый состав прибудет утром 26 декабря, согласно информации на сайте российской частной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Четыре поезда Москва — Симферополь будут курсировать под номерами 28 и 27. Билеты в купе можно приобрести от 2966 рублей, в СВ обойдется от 9952 рублей.

Президент России Владимир Путин 23 декабря приехал на станцию Керчь Южная и открыл железнодорожную часть Крымского моста. Глава государства лично проехал через Керченский пролив в кабине машиниста состава.

Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года. Теперь с Таманского полуострова в Крым могут проехать не только машины, но и поезда, которые будут приезжать из Москвы в Симферополь, а из Петербурга — в Севастополь.