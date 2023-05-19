Транспорт 19 мая 2023, 08:44 Первые электромобили «Атом» в России продадут по предзаказу Компания «Кама» выпустит 10 тысяч электромобилей «Атом» за год РИА «Новости»

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В середине 2025 года компания «Кама» начнет серийный выпуск электромобилей «Атом». За первый год с конвейера сойдут 10 тысяч машин, их продадут по предзаказу, рассказал РИА «Новости» гендиректор компании Игорь Поваразднюк.

Производственную площадку, по его словам, еще не выбрали, компания рассмотрит несколько мест в России. Старт выпуска начнется в середине 2025 года, пока готов только прототип. Частные покупатели и компании уже начали интересоваться возможностью предзаказа электромобиля. Игорь Поваразднюк сказал, что в будущем такую возможность запустят, и первый год компания займется удовлетворением спроса по этим заявкам.

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«С точки зрения объемов мы планируем в первый год произвести не менее 10 тысяч электромобилей, и объем будет корректироваться, в том числе в зависимости от того, насколько электромобиль соберет предзаказы», — заявил он.

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал «Атом» перспективным электромобилем. Однако в России не хватает зарядных станций — как в городах, так и на трассах, эту инфраструктуру только начали развивать.