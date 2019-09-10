Первые две ветки Московских центральных диаметров запустят в конце года

В столице идут последние приготовления к запуску Московских центральных диаметров. Первые две ветки наземного или, как его еще называют, «второго» метро планируют запустить в конце этого года. И чтобы объединение с уже существующей транспортной инфраструктурой не стало для москвичей и гостей города сюрпризом, в метрополитене приступили к замене элементов навигации. Корреспондент «360» наблюдал за ночными работами в метро.

На первых двух ветках МЦД-1 — от Лобни до Одинцово и МЦД-2 — от Нахабино до Подольска — идут последние приготовления к приему пассажиров.

Источник фото: телеканал «360»

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А вот жизнь московского метрополитена не замирает ни на минуту. Но все самое интересное здесь происходит, пожалуй, в ночное время, когда на работу выходят технические службы подземки.

Чтобы интегрировать традиционное метро с его наземным аналогом, потребовалось обновить целый ряд пересадочных узлов. Пришла очередь и навигации.

Источник фото: телеканал «360»

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На настенных указателях появились непривычные d1 и d2. Буквы с цифрами пока заштрихованы, но уже в конце года символические линии исчезнут и на этих станциях появятся новые пересадки.

Обновляют в метро и подвесные лайтбоксы. Теперь их уже не нужно изготавливать заново. Конструкцию разбирают, и внутри меняется специальная пленка.

Источник фото: телеканал «360»

Во время разработки ее дизайна в первую очередь учли мнение пассажиров.

Источник фото: телеканал «360»

«Больше 1000 замечаний пользователей мы учли, и касались они разных вещей. От размещения пиктограммы перехода, которую мы вернули, и до увеличения шрифта, который мы увеличили на 16%, на новых макетах МЦД мы еще больше увеличили шрифт», — сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас установлено больше тысячи таких путевых указателей. А в октябре начнется второй — полномасштабный этап замены навигации, он охватит еще 59 тысяч различных элементов.