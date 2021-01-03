Первые девушки-машинистки появились в московском метро. В честь них выпустили новых Barbie

В Московском метрополитене на работу впервые вышли девушки-машинистки. В честь них создали яркие, как и сами сотрудницы, карты «Тройка» с изображением Barbie и выпустили новые костюмы для кукол.

«С 1 января 2021 года у нас в соответствии с приказом Минтруда женщины теперь допущены к управлению поездами Московского метрополитена. В наше время, мы считаем, должен быть выбор у всех — заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола», — передает РИА «Новости» слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Ликсутова.

Источник фото: РИА «Новости»

Он ответил, что город рад тому, что столичное метро стало одним из первых, кто дает возможность женщинам приобрести новую профессию. Ликсутов также выразил уверенность, что количество машинисток будет только увеличиваться. Девушки будут работать наравне с мужчинами на Филевской линии. Обучение длилось почти год, из 25 девушек права получили только 12.

В честь такого события были выпущены карты «Тройка» с Barbie, которые можно найти в сувенирных лавках метро. А еще столичный дептранс разыграет несколько кукол Barbie в форме машинисток.

Источник фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Информация об этом появилась в их Telegram-канале. Также в ближайшее время на станции «Воробьевы горы» откроется выставка, где можно будет увидеть кукол Barbie в образе самых разных профессий.