Транспорт 13 июня 2023, 03:11 Первые беспилотные грузовики отправят по трассе М-11 из Петербурга в Москву Первые беспилотные грузовики «Камаз» проедут по трассе М-11 Москва — Петербург 14 июня Unsplash

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Первые беспилотные грузовики «Камаз» выйдут в рейс на трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург 14 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минтранс.

«В рамках проекта „Беспилотные логистические коридоры“ 14 июня беспилотные грузовики „Камаз“ повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву», — сообщили в ведомстве.

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В проекте участвуют крупнейшие грузоперевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-снабжение». Прект курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а ответственным за реализацию выступает Минтранс.

Впервые в мире перевозку грузов доверят беспилотным машинам во взаимодействии с сервисами «умной дороги». К эксплуатации на трассе М-11 допустили беспилотники, прошедшие испытания и соответствующие требованиям безопасности.

В министерстве отметили, что поддерживают российские компании, которые реализуют беспилотные решения без привлечения бюджетных средств. В ближайшее время на трассу М-11 «Нева» выйдут беспилотные грузовики «Сберавтотех», получившие сертификат безопасности.