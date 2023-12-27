Транспорт 27 декабря 2023, 15:39 Первую импортозамещенную «Ласточку» запустят в Екатеринбурге под другим названием РЖД: запуск первой импортозамещенной «Ласточки» состоится 28 декабря Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» начнет курсировать уже 28 декабря. Первый поезд запустят в Екатеринбурге, сообщило РИА «Новости».

Аналог «Ласточки» получит название «Финист», которое россияне выбрали с помощью народного голосования. В РЖД отметили, что сказочная птица является символом вечного обновления и возрождения, поэтому хорошо описывает судьбу поезда. Голосование за новое название проводилось с 4 по 12 декабря, в нем приняли участие 42 839 человек.

Реклама

В Свердловской области РЖД поставили четыре современных «Ласточки». Составы оснастили USB-разъемами и пеленальными столиками, в каждом вагоне находится 401 посадочное место. Состав «Ласточки» может развивать скорость до 160 километров в час.