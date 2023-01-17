Транспорт 17 января 2023, 21:37 Первой в России женщине-машинисту дали право водить поезда дальнего следования Первая в России женщина-машинист Соколова получила право водить поезда дальнего следования РИА «Новости»

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Первая в России женщина-машинист Оксана Соколова получила возможность водить пассажирские поезда дальнего следования. О выдаче удостоверения РИА «Новости» сообщили в пресс-службе РЖД.

Соколова работает в эксплуатационном локомотивном депо Свердловск-Пассажирский Свердловской дирекции тяги. Удостоверение машиниста электровоза она получила 16 января 2023 года.

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«Она стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка», — уточнили в пресс-службе.

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Сейчас Соколова управляет электровозом на участке Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино. В будущем она хочет получить разрешение для поездок в Тюмень. Как заявили в РЖД, управлять поездом девушка мечтала еще с детства.

Свою работу она связывает с уверенностью в завтрашнем дне и ответственностью за безопасность движения. Сначала Соколова стала помощником машиниста, а потом сама освоила профессию машиниста электровоза.