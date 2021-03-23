Первое в России серийное производство электромобилей запустят в 2022 году

Уже в следующем году в России запустят первое в стране производство электрических автомобилей. Производить будут фургон Ford Transit. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В компании «Соллерс», которая в России представляет Ford Motor, сообщили, что рассчитывают на спрос электрического фургона со стороны e-commerce в Москве и городах-миллионниках.

«Мы уже видим спрос на электромобили со стороны ряда клиентов — сегмента e-commerce и международных компаний, работающих в РФ, которые используют LCV для внутригородской доставки», — рассказал представитель «Соллерс».

Эксперты считают, что углубить локализацию таких машин можно только с помощью пересмотра текущих требований Минпромторга. При этом концепцией развития электротранспорта в стране занимается Минэкономразвития.

Конкретно в «Соллерс» для поддержки распространения электрических LCV предлагают в крупных регионах предоставить доступ в центр городов без ограничений, а также разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным дорогам.

В России Ford Transit выпускаются на площадке в Елабуге. Постепенно компания будет отказываться от разработки платформ с двигателем внутреннего сгорания, но окончательно останавливать производство такого транспорта пока не планирует.

В начале марта автоэксперт Максим Кадаков выразил сомнение, что к 2025 году электромобили будут массово использоваться. Особенно в России.