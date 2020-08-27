Первое дело о продаже каршеринговых аккаунтов рассмотрено в Петербурге

Приморский суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело Романа Амелина, который получал персональные данные людей, создавал учетные записи в каршеринговом сервисе «Делимобиль» и продавал их. В России подобное дело рассматривается впервые.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Амелин (до 2019 года Хафизов) обвинялся по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, причинившем крупный ущерб или совершенном из корысти.

Следствию не удалось установить источники информации, которой он пользовался. Однако удалось установить, что Амелин на основании паспорта, прав и фото создавал учетные записи, которые затем продавал за 2,5 тысячи рублей. Ему удалось продать десять аккаунтов и получить не менее 25 тысяч рублей.

Амелин на суде признал свою вину и раскаялся. Он перевел десять тысяч рублей в благотворительный фонд. Мужчина был оштрафован на 50 тысяч рублей. Он попросил прекратить дело после назначения выплаты, участники процесса не возражали.

На днях каршеринговая компания «Делимобиль» изменила требования к водителям. За руль разрешили садиться совершеннолетним, без опыта вождения автомобиля.