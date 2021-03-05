Виктория Власенкова 5 марта начала работать на МЦК. Она стала первой женщиной — помощником машиниста поезда «Ласточка». В скором времени к ней присоединятся еще три коллеги.

Это Ширин Саттарова, Анастасия Шатохина и Галина Васильева. Все они прошли обучение в учебном центре дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД». В том числе на тренажерах, имитирующих кабину современного поезда «Ласточка». Женщины успешно сдали экзамены и получили свидетельство о квалификации.

Помощник машиниста «Ласточки» МЦК Виктория Власенкова и машинист Дмитрий Яковлев. Источник фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

«В соответствии со своими должностными инструкциями в поездке помощники машинистов контролируют работу приборов в кабине, следят за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения безопасности движения поездов», — сказано в сообщении пресс-службы РЖД.

Всего среди сотрудников Московской железной дороги 20 тысяч женщин. Чаще всего они работают дежурными по станции. Всего на МЖД более двух тысяч представительниц этой профессии.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась благодаря изменениям в перечне доступных профессий и благодаря программе ОАО «РЖД» по подготовке помощниц машинистов. Раньше по этой специальности могли работать только мужчины.