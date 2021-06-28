Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» прекратит выполнять полеты через воздушное пространство Белоруссии. Такое решение крупнейший грузовой перевозчик принял из-за санкций, сообщил РБК.

Представитель «Волга-Днепр» подтвердил, что авиакомпания решила временно не летать через Белоруссию. Это произошло после санкций, введенных ЕС, Великобританией и США против белорусских компаний, включая авиапровайдера «Белаэронавигация», с которым также запретило сотрудничать британское управление гражданской авиации.

Источник, близкий к «Волга-Днепр», сообщил РБК, что компания следует предписаниям авиавластей Великобритании и неукоснительно соблюдает все международные правила перелетов.

США и Великобритания на прошлой неделе вслед за ЕС ввели санкции против Белоруссии. Поводом стала принудительная посадка рейса Rayanair в Минске. Самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая посадили в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. Угроза не подтвердилась. На борту самолета находились бывший главред экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан вместе с девушкой Софьей Сапегой.