Страховая впервые выплатила компенсацию за аварию с беспилотной машиной в Москве

Представитель страховщика отметил, что фотографии с места аварии послали через мессенджер, а документы — через чат. Там же владельцам беспилотника выдали направление на ремонт. Предварительная сумма нанесенного ущерба составила 320 тысяч рублей.

Владельцем беспилотного автомобиля является «МосТрансПроект». Это единственная модель на балансе института. Сейчас его обучают ездить по заданным маршрутам. В будущем его станут использовать для поездки сотрудников по улицам столицы.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проектного института, это была первая авария с участием беспилотного автомобиля.