Первая 24-часовая гонка ретроавтомобилей состоялась в России

Первая 24-часовая гонка завершилась 18 июля на автодроме Moscow Raceway. Участники соревновались на спортивных классических автомобилях — CLASSIC24.

В четырех зачетах участвовали 24 экипажа.

«На старте — „волги“, „жигули“, „москвичи“ и иномарки не моложе 1989 года выпуска. В каждой команде от четырех до шести пилотов. За рулем — молодые спортсмены и именитые гонщики: Алексей Савин, Леонид Панфилов, Татьяна Елисеева, Алексей Васильев и другие», — рассказали организаторы мероприятия.

На старте автомобили выстроились «елочкой». Гонка началась в 16:00. Смена пилотов происходила каждые 40 минут. Десятки пит-стопов, сотни стертых покрышек, тысячи литров топлива, нагрузки на грани возможностей для автомобилей, экипажей и организаторов на протяжении 24 часов.

«Гонка непростая. Очень интересно наблюдать за происходящим. Даже если автомобиль сломался, у команды есть возможность его отремонтировать и вернуться на трек. Хорошо, что в России автоспорт возрождается и становится по-настоящему популярным», — рассказал многократный победитель серии «Ле-Ман», гость CLASSIC24 Роман Русинов.

Первым финишировал экипаж MazdaHighPower / KVMotorSport (автомобиль Mazda 323), который включал в себя Константина Квашнина, Давида Погосяна, Василия Владыкина и Антона Надешкина. За сутки машина проехала 513 кругов, или 2058 километров. Экипаж выиграл зачет Touring Mondial.

Победителем гонки в классе «Абсолют СССР» и обладателем главного приза стал экипаж Sun Energy. В его состав вошли Владимир Панкевич, Денис Мысачев, Алексей Васильев, Максим Кадаков, Иван Трофимов. На своем автомобиле «Москвич ИЖ-412» пилоты преодолели 485 кругов — 1945 километров.

«Счастливы участвовать в первой в России гонке 24 часа. Построить автомобиль, создать команду из пилотов, механиков, группы поддержки дорогого стоит. Все 24 часа мы были в напряжении, очень рады победе», — сказал Кадаков.

В зачете «Жигули» первое место завоевал экипаж SPb Racing Club (автомобиль ВАЗ 2101) в составе Николая и Екатерины Шапошниковых, Александра Львова, Никиты Галишева, Артема Фридмана. Команда из Санкт-Петербурга проехала 475 кругов, что равно 1905 километрам.

В классе «Волга» золото получил экипаж TSS Racing (автомобиль ГАЗ 24). Пилотами там были Николай Бордодымов, Иван Коновалов, Руслан Толоконников, Андрей Чесноков, Денис Самсонов. Команда преодолела 476 кругов, или 1909 километров.

«Провели сложную гонку. Такой опыт необходим всем спортсменам, механикам. Все прошло хорошо, с дистанции сошел лишь один экипаж. За 24 часа мне удалось отдохнуть минут 40, и этого достаточно. Атмосфера гонки добавляет сил», — поделился впечатлениями главный судья соревнований Игорь Коновалов.

За напряженной борьбой экипажей в режиме онлайн следили более 1,2 миллиона зрителей. Трансляция шла в социальной сети «ВКонтакте» и на телеканале «СТАРТ».