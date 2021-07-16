Пермяк получил штраф за езду на деревянных «Жигулях»

Житель Перми решил прокатиться по городу на деревянной машине, но был оштрафован за нарушение правил безопасности. Об этом в городском управлении МВД сообщили РИА «Новости».

Пермяк катался по улице Героев Хасана на деревянных «Жигулях». Горожанин решил выложить фотографии своей поездки в социальной сети. Фотографии поездки горожанин решил поделиться в социальных сетях. Там его и вычислили полицейские.

Блогера привели к административной ответственности, поскольку его авто признали небезопасным. Изменения в конструкции машины не были согласованы с ГИБДД. Деревянное авто не имело регистрации и номерных знаков.

В МВД также призвали блогеров продвигать в массы соблюдение безопасности на дорогах вместо того, чтобы создавать угрозу публикацией подобного контента.

Источник фото: «ВКонтакте», сообщество «Пермь активная | Perm Active»

Двое блогеров ранее рассказали, что приобрели автомобиль ВАЗ-2105 на аукционе за 120 тысяч рублей, а машина оказалась деревянной. Но это был продуманный ход — в следующем ролике они уже показали, как собирали свой «дом на колесах».