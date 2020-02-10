Период запрета на шипованную резину останется прежним. Названа причина

Сроки запрета на шипованную резину в России не имеет смысла продлевать из-за разной погоды в регионах и большого числа автомобилистов, ездящих на такой резине по всей стране. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ.

«Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС», — заявили в ведомстве ТАСС.

Сейчас использовать шипованную резину запрещено все лето. Но для тех, кто нарушает правила, штраф не предусмотрен. Поздней осенью, зимой и ранней весной ездить на шипованной резине для жителей некоторых регионов России просто необходимо. В Минтрансе объяснили, что шипы повышают безопасность на дорогах и снижают риск возникновения аварий.

Ранее госкомпания «Автодор» провела исследование и выяснила, что российские дороги быстро изнашиваются из-за использования шипованных шин. Поэтому срок поездок на такой резине предложили сократить, а нарушителей штрафовать.