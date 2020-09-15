«Аэрофлот» увеличил стоимость перевозки животных

«Аэрофлот» с 15 сентября увеличил стоимость перевозки животных в самолете. Теперь на некоторых международных рейсах она будет достигать 200 евро или 17,8 тысячи рублей.

Согласно данным на сайте перевозчика, перевозка животных на рейсах между европейской и азиатской частями России выросла с 3750 рублей до пяти тысяч рублей, пишет РИА «Новости».

На рейсах из США цена выросла с 75 долларов (5625 рублей) до 120 долларов (девять тысяч рублей). На рейсах в США, на Кубу и обратно, из ряда пунктов Азии и обратно стоимость теперь будет равняться 120 евро (10 680 рублей).

Не изменилась стоимость перевозки животных в салоне между пунктами внутри европейской части России и между пунктами внутри азиатской части — она составляет 3750 рублей. На других международных рейсах, кроме вышеописанных, составляет 75 евро (6675 рублей).

С 15 сентября также выросла стоимость перевозки животных в багажном отсеке. Между пунктами в европейской и азиатской частях России — стоимость выросла до пяти тысяч рублей. На рейсах из США — до 200 долларов (15 тысяч рублей). На рейсах в США, на Кубу и обратно, в ряд пунктов Азии и обратно — до 200 долларов (17,8 тысячи рублей). Неизменной осталась стоимость перевозки на остальных международных рейсах — 75 евро (6675 рублей).

Об изменениях правил провоза животных стало известно накануне. Внедрять новые стандарты будут несколько месяцев. В частности сообщалось, что перевозчиками животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры.

Кроме того, будет введено правило «один пассажир — одно животное»: взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным. Компания сделает исключение для щенков и котят в возрасте до полугода.