Перевозчик рассказал о планах утилизации A321, севшего в кукурузном поле

Самолет Airbus A321, два года назад совершивший аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковским, собираются утилизировать. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщил РБК, что сейчас они ждут окончательного отчета о расследовании.

Аэробус сейчас содержится на специализированной площадке. Межгосударственный авиационный комитет подготовил отчет о ЧП, который сейчас обсуждается с Росавиацией.

После этого Следственный комитет должен выдать разрешение на утилизацию лайнера.

«Нашли значительное количество птичек, это все сфотографировано», — отметил Скуратов.

Глава «Уральских авиалиний» в прошлом месяце вместе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым встречался с экипажем этого рейса. Они пообщались, еще раз вспомнили те события. Все члены экипажа продолжают работать в авиакомпании. По словам Скуратова, никто и не думал никуда уходить.

Лайнер A321 в августе 2019 года после вылета из Жуковского столкнулся со стаей птиц, в результате отказал один из двигателей, второй тоже мог выйти из строя. Экипаж принял решение посадить самолет в кукурузном поле примерно в километре от аэропорта. На борту находились 233 человека, все были спасены.

Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет, был удостоен звания Героя России. Ранее он рассказал, что летом 2022 года планируют начать съемки фильма о чудесном приземлении.