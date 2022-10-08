Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» возобновил продажу билетов в Крым из ряда городов России | 360°

Транспорт 08 октября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» возобновил продажу билетов в Крым из ряда городов России РИА «Новости»

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Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» возобновил продажу билетов в Крым из ряда городов России. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на следующие поезда: Москва — Евпатория, Адлер — Симферополь, Евпатория — Москва», — поделились представители перевозчика.

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Также среди возобновленных маршрутов указаны следующие номера рейсов: 166, 426, 8, 28, 316 и 76. Все они выполняются из городов республики в различные населенные пункты материковой части России.

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Сотрудники перевозчика отметили, что возврат ранее купленных на эти поезда билетов будет осуществляться согласно стандартным правилам.

Ранее представители компании отметили, что двухэтажный поезд, следующий из Симферополя в Москву по рейсу номер 28 отправился сегодня, 8 октября, в 17:10 по местному времени с соблюдением тайминга графика. Через пять минут после этого из Севастополя в Санкт-Петербург отправился поезд номер восемь. Оба рейса пролегают через Крымский мост.

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