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    01 июня 2021, 04:50

    Советник Путина предсказал, когда россияне пересядут на электромобили

    Кирилл Фролов

    Ведущие мировые автоконцерны планируют прекратить выпуск машин с двигателем внутреннего сгорания в течение ближайших девяти лет. Спустя еще 10 или 20 лет все россияне пересядут на электрокары, считает спецпредставитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

    Советник Путина предсказал, когда россияне пересядут на электромобили

    «У многих в планах с 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили», — заявил чиновник РИА «Новости».

    «Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все», — добавил Эдельгериев.

    Автотранспорт — один из основных источников выбросов углекислого газа. Увеличенная концентрация углекислоты создает парниковый эффект, из-за чего на планете повышается средняя температура.

    Ранее стало известно о начале серийной сборки российских премиальных седанов Aurus Senat. Их будут производить в татарстанской особой экономической зоне «Алабуга». До конца года планируют выпустить около 350 машин.

    Эдельгериев с 2012 по 2018 годы возглавлял чеченское правительство. Затем стал советником Владимира Путина по вопросам изменения климата.