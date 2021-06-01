Советник Путина предсказал, когда россияне пересядут на электромобили

Ведущие мировые автоконцерны планируют прекратить выпуск машин с двигателем внутреннего сгорания в течение ближайших девяти лет. Спустя еще 10 или 20 лет все россияне пересядут на электрокары, считает спецпредставитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

«У многих в планах с 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили», — заявил чиновник РИА «Новости».

«Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все», — добавил Эдельгериев.

Автотранспорт — один из основных источников выбросов углекислого газа. Увеличенная концентрация углекислоты создает парниковый эффект, из-за чего на планете повышается средняя температура.

Ранее стало известно о начале серийной сборки российских премиальных седанов Aurus Senat. Их будут производить в татарстанской особой экономической зоне «Алабуга». До конца года планируют выпустить около 350 машин.

Эдельгериев с 2012 по 2018 годы возглавлял чеченское правительство. Затем стал советником Владимира Путина по вопросам изменения климата.