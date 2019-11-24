Пересадок с МЦД на метро станет больше к 2023 году

В 2023 году на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» количество пересадочных станций возрастет до 27. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

После завершения мероприятий по развитию инфраструктуры на МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать 27 пересадок на метрополитен, МЦК и ж/д направления. Сейчас на МЦД-1 организовано восемь пересадок, а на МЦД-2 — 11. При этом для пассажиров пересадка с МЦД на метро и МЦК бесплатна при оплате картой «Тройка».

К 2023 году на первых двух Московских центральных диаметрах будет построено девять станций. В пресс-службе Департамента транспорта Москвы отметили, что строительство девяти станций и 47 платформ позволят добавить восемь пересадок. Пассажиры смогут выбирать наиболее подходящий маршрут.

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Две линии МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (от Одинцова до Лобни) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (от Нахабина до Подольска) запустили в московском регионе 21 ноября. Новые ж/д магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.

У пассажиров появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо. Эксперты уверены, что реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.