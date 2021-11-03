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    03 ноября 2021, 15:15

    Переправа между берегами Лены закрылась

    Паромная переправа Якутск — Нижний Бестях закрылась в Якутии

    Арина Бобкова

    Паромную переправу Якутск — Нижний Бестях в Якутии закрыли. Ранее она связывала берега Лены. Об этом сообщил ОТР.

    На данный момент река начинает замерзать. Сейчас в воде уже начала образовываться шуга — ледяная крошка. В межсезонье по реке будут ходить суда на воздушной подушке. Однако стоимость билета на такой вид транспорта будет значительно выше. После откроется зимник.

    Ранее новая уникальная экотропа появилась в Приморском районе Санкт-Петербурга. Тропа расположена в сквере на Шуваловском проспекте.