Переправа между берегами Лены закрылась

Паромную переправу Якутск — Нижний Бестях в Якутии закрыли. Ранее она связывала берега Лены. Об этом сообщил ОТР.

На данный момент река начинает замерзать. Сейчас в воде уже начала образовываться шуга — ледяная крошка. В межсезонье по реке будут ходить суда на воздушной подушке. Однако стоимость билета на такой вид транспорта будет значительно выше. После откроется зимник.

Ранее новая уникальная экотропа появилась в Приморском районе Санкт-Петербурга. Тропа расположена в сквере на Шуваловском проспекте.