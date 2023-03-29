Транспорт 29 марта 2023, 09:40 Перелеты между Владивостоком и Пекином возобновили на регулярной основе Регулярное авиасообщение между Владивостоком и Пекином восстановили спустя три года РИА «Новости»

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Регулярные полеты из Владивостока в Пекин и обратно возобновились 29 марта спустя три года. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта имени В. К. Арсеньева.

Рейс HZ-5768 авиакомпании «Аврора» вылетел в Пекин в 00:03 по местному времени 29 марта (17:03 28 марта по московскому времени). Пресс-служба авиагавани сообщала ранее, по этому направлению самолеты будут летать три раза в неделю — два рейса запланированы на вторник, один — на субботу. Их будет выполнять Airbus А319.

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На прошлой неделе стало известно о возобновлении авиасообщения между Владивостоком и китайским городом Харбин. Представители российского аэропорта уточнили, что Airbus A319 будет летать по этому маршруту каждый вторник, четверг и воскресенье.

Посол Индонезии в Москве Хосе Таваре недавно выразил надежду на то, что авиасообщение между странами удастся восстановить до конца этого года. Дипломат отметил, что российская сторона готова летать в его страну.