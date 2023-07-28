28 июля 2023, 16:58
Перекупщик Лесков рассказал, как распознать некачественное авто
Чтобы при покупке авто не попасть на недобросовестного продавца, нужно обращать внимание на несколько вещей. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал перекупщик Антон Лесков (имя и фамилия изменены — прим. ред.).
По его словам, первое, на что нужно обратить внимание, — это то, как написано объявление. Настоящий владелец описывает машину более подробно, перекупщик ограничивается короткими фразами.
Реклама
Еще один настораживающий момент — если машина во владении год и менее и если продавец вообще не указан в ПТС.
Наконец, перекупы обычно приводят машину в идеальный внешний вид: несколько слоев воска, отполированные фары, новые колпаки, правда не оригинальные, а реплики. Но при этом могут быть гнилые пороги.
Машины
Реклама
Реклама