Транспорт 28 июля 2023, 16:58 Перекупщик Лесков рассказал, как распознать некачественное авто

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Чтобы при покупке авто не попасть на недобросовестного продавца, нужно обращать внимание на несколько вещей. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал перекупщик Антон Лесков (имя и фамилия изменены — прим. ред.).

По его словам, первое, на что нужно обратить внимание, — это то, как написано объявление. Настоящий владелец описывает машину более подробно, перекупщик ограничивается короткими фразами.

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Еще один настораживающий момент — если машина во владении год и менее и если продавец вообще не указан в ПТС.

Наконец, перекупы обычно приводят машину в идеальный внешний вид: несколько слоев воска, отполированные фары, новые колпаки, правда не оригинальные, а реплики. Но при этом могут быть гнилые пороги.

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