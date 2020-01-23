Переход в московском метро затопило из-за мусора

Некоторые пассажиры московского метро пожалели, что не надели с утра резиновые сапоги. Они явно пригодились бы в переходе с «Пушкинской» на «Чеховскую». Весь пол там затопило водой.

Как сообщили в пресс-службе московского метро, потоп случился из-за мусора в водостоке. Сейчас засор уже устранили, там убирают остатки воды.

«Незначительное скопление воды в переходе на станции „Чеховская“ устранено. Станция и переход работают в штатном режиме», — рассказали в метро РИА «Новости».

Движение поездов нарушено не было. Но москвичи были недовольны. На станции и так идет ремонт, а тут еще и потоп. В Сети даже начали шутить, что сапогами не отделаться — в следующий раз надо брать лодку.

В конце декабря СМИ сообщили, что к московскому метро в ближайшие пять лет добавится еще 60 станций.