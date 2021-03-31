Передвигающимся днем по Москве автомобилистам разрешили менять резину

Менять зимнюю резину на летнюю сейчас могут москвичи, которые ездят днем — примерно с 13:00 до 16:00. В это время температура будет точно больше +5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как заявил метеоролог РИА «Новости», утром температура воздуха будет составлять около нуля, возможно гололедица. Поэтому остальным автолюбителям менять резину пока рано. Лучше дождаться второй рабочей недели апреля.

Вильфанд напомнил, что быстрой весны в этом сезоне не стоит ждать. Например, в ночь на 4 апреля столбики термометров опустятся до -5 градусов. Такая погода будет характерна для центра Европейской России.

В среду, 31 марта, жителей Москвы ждет дождливая и пасмурная погода. Столбики термометров в столице поднимутся не выше +6…+8 градусов, в Подмосковье — от +5 до +10 градусов.

Зато 1 апреля в московском регионе будет тепло. Синоптики обещают до +14 градусов. Таким образом температура превысит норму на шесть градусов. К сожалению, после этого погода опять испортится, и столбики термометров вновь поползут вниз.