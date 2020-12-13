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    13 декабря 2020, 20:11

    Перечислены способы убить двигатель на морозе

    Алена Макаренко

    Некоторые водители убивают зимой турбированные моторы. Ошибки автолюбителей перечислили эксперты сайта «Автовзгляд».

    Турбированные двигатели значительно хуже переносят перепады температур, чем атмосферные. Их цилиндры сделаны из алюминия, а это довольно чувствительный материал. Чтобы не изнашивать турбину, нужно прогревать двигатель перед поездкой.

    «Ведь после 2500 оборотов в минуту „улитка“ (турбина — прим. ред.) быстро нагревается, то есть идет температурное расширение материалов», — говорится в материале.

    При значительном и резком перепаде температур двигатель испытывает огромные нагрузки. А в совокупности с масляным голоданием, которое появляется из-за долгой стоянки, это создает большие проблемы.

    «Дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени», — предупредил автор.

    Поэтому владельцам машин с турбомоторами необходимо прогревать двигатели даже после непродолжительной стоянки. Достаточно будет и пяти минут, за это время масло поступит ко всем узлам.

    Кроме того, специалисты предупредили, что не стоит доходить до высоких оборотов в начале поездки. Это тоже опасно. Не нужно разгонять двигатель выше 2300 оборотов в минуту, если температура антифриза не поднялась до 90 градусов.

    После поездки двигатель должен поработать еще хотя бы две минуты на холостых оборотах. Тогда масло, которое прокачивается через турбину, успеет ее охладить.