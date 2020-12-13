Перечислены способы убить двигатель на морозе

Турбированные двигатели значительно хуже переносят перепады температур, чем атмосферные. Их цилиндры сделаны из алюминия, а это довольно чувствительный материал. Чтобы не изнашивать турбину, нужно прогревать двигатель перед поездкой.

«Ведь после 2500 оборотов в минуту „улитка“ (турбина — прим. ред.) быстро нагревается, то есть идет температурное расширение материалов», — говорится в материале.

При значительном и резком перепаде температур двигатель испытывает огромные нагрузки. А в совокупности с масляным голоданием, которое появляется из-за долгой стоянки, это создает большие проблемы.

«Дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени», — предупредил автор.

Поэтому владельцам машин с турбомоторами необходимо прогревать двигатели даже после непродолжительной стоянки. Достаточно будет и пяти минут, за это время масло поступит ко всем узлам.

Кроме того, специалисты предупредили, что не стоит доходить до высоких оборотов в начале поездки. Это тоже опасно. Не нужно разгонять двигатель выше 2300 оборотов в минуту, если температура антифриза не поднялась до 90 градусов.

После поездки двигатель должен поработать еще хотя бы две минуты на холостых оборотах. Тогда масло, которое прокачивается через турбину, успеет ее охладить.