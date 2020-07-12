Перечислены способы подхватить коронавирус в самолете

Во время перелета не соблюдается социальная дистанция. Причем на фоне этого риск возрастает, если авиакомпания предлагает питание. Когда разносят еду и напитки, пассажиры снимают с лица медицинские маски. Получается, что средства индивидуальной защиты используются только на земле.

Однако социальное дистанцирование невозможно на борту воздушного судна. Причем здесь уже не важно — предлагает авиакомпания питание или нет.

«Если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте», — отметил эксперт.

При этом он отметил, что уже необходимо начинать путешествовать и работать.

Ранее правительство Дубая объявило о начале туристического сезона. С 7 июля страна готова принимать туристов со всего мира, в том числе россиян. А цены на авиабилеты в Крым в июле–августе в среднем снизились на 15-25% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. К тому же, с 11 июля возобновлены прямые авиарейсы между Владивостоком и Крымом.

По данным на 12 июля, за последние сутки в России выявлено 6615 случаев коронавируса. Всего за время время пандемии в стране зафиксировано 727 162 случая.