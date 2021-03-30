Перечислены самые дешевые автомобили в мире. В список попала Lada

Индийская версия Maruti Suzuki Alto оказалась самой дешевой машиной в мире. Этот автомобиль обойдется в Индии в сумму чуть более 310 тысяч рублей. При этом в список бюджетных вариантов попала и российская Lada.

Перечень самых дешевых автомобилей в разных странах мира составило издание HotCars. Первую строчку по стоимости заняла Maruti Suzuki Alto. Цена машины составляет 4,1 тысячи долларов (около 310 тысяч рублей). На второе место поставили Renault Kwid за 3,9 тысячи долларов (порядка 294 тысяч рублей).

Самым доступным на американском рынке оказался Chevrolet Spark. Машина обойдется в 14,4 тысячи долларов (более одного миллиона рублей). В Китае самым дешевым является Hong Guang Mini EV за 4,4 тысячи долларов (около 332 тысяч рублей).

«Lada — постоянный объект насмешек в России, печально известная своим низким качеством и безопасностью. Это уже немного больше, чем металлический короб на колесах, и цена делает машины этого бренда по-настоящему популярными», — отметили авторы рейтинга.

Среди всех моделей Lada самой дешевой оказалась Granta. Ее стоимость составляет 6,2 тысячи долларов (более 468 тысяч рублей).