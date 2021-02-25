Перечислены самые частые ошибки при покупке новой машины

Автоэксперты перечислили распространенные ошибки, которые автолюбители допускают при покупке машины. Об этом сообщило издание «Автовзгляд».

Специалисты не советуют прибегать к услугам «серых» дилеров, когда появится желание приобрести новое транспортное средство. Вместо этого стоит воспользоваться услугами официальных автосалонов, сотрудничающих непосредственно с дистрибьюторами. Неофициалов гораздо сложнее привлечь к ответственности.

Кроме того, достаточно важно отказаться от покупки автомобиля из уже имеющихся в наличии. При таком развитии событий высока вероятность, что придется переплатить несколько сотен тысяч рублей за ненужные опции. Лучше заказать машину с нужной вам конфигурацией, пусть и придется некоторое время подождать, написал «МИР 24».

Дилер может сделать скидку, если речь пойдет о машинах в средних и люксовых комплектациях. С таких авто ретейлер получает ощутимый процент. Чем больше дополнительных опций и услуг покупатель добавит в свой заказ, тем скидка будет выше.

Еще эксперты призывают внимательнее заполнять документы. Необходимо тщательно проанализировать все пункты об итоговой цене машины, сроках ее передачи клиенту и ответственности дилера.