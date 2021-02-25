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    25 февраля 2021, 13:44

    Перечислены самые частые ошибки при покупке новой машины

    Алена Макаренко

    Автоэксперты перечислили распространенные ошибки, которые автолюбители допускают при покупке машины. Об этом сообщило издание «Автовзгляд».

    Перечислены самые частые ошибки при покупке новой машины

    Специалисты не советуют прибегать к услугам «серых» дилеров, когда появится желание приобрести новое транспортное средство. Вместо этого стоит воспользоваться услугами официальных автосалонов, сотрудничающих непосредственно с дистрибьюторами. Неофициалов гораздо сложнее привлечь к ответственности.

    Кроме того, достаточно важно отказаться от покупки автомобиля из уже имеющихся в наличии. При таком развитии событий высока вероятность, что придется переплатить несколько сотен тысяч рублей за ненужные опции. Лучше заказать машину с нужной вам конфигурацией, пусть и придется некоторое время подождать, написал «МИР 24».

    Дилер может сделать скидку, если речь пойдет о машинах в средних и люксовых комплектациях. С таких авто ретейлер получает ощутимый процент. Чем больше дополнительных опций и услуг покупатель добавит в свой заказ, тем скидка будет выше.

    Еще эксперты призывают внимательнее заполнять документы. Необходимо тщательно проанализировать все пункты об итоговой цене машины, сроках ее передачи клиенту и ответственности дилера.