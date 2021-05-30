Перечислены проблемы обязательной установки автозамков в машины пойманных пьяными водителей

В Минпромторге и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на авто водителей, которые попадались пьяными за рулем. Координатор движения «Общество синих ведерок», автоблогер Петр Шкуматов не оценил эту идею в разговоре с «360». Устройство по своей стоимости окажется для многих неподъемным.

«Современные алкозамки обладают рядом недостатков, которые практически полностью делают их бессмысленными и дорогими устройствами», — отметил эксперт.

Блогер предложил рассмотреть технические особенности. Алкозамок — это сложное техническое устройство, которое с помощью электрохимического датчика определяет наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Этот датчик очень чувствительный, боится атмосферы, загрязненной различными окислами. Весь букет газов около дороги и в процессе движения попадает на этот датчик.

Именно поэтому алкотестеры подлежат проверке в ГИБДД каждые полгода. В противном случае электрохимический датчик может прийти в негодность совершенно внезапно и начать давать ложные показания.

«Это просто физика и химия. Обойти это никакими законами невозможно», — сказал Шкуматов.

Алкозамки будут прилично стоить. Профессиональные приборы обходятся ГИБДД в 35 тысяч рублей. Однако с алкозамки все сложнее, потому что это вмешательство в конструкцию транспортного средства. Раз так, замок нужно сертифицировать в испытательной лаборатории, а это дополнительные затраты.

«Я полагаю, цена этого устройства будет составлять более 100 тысяч рублей под ключ. У российских граждан, у нетрезвых водителей таких денег нет», — отметил автоблогер.

Кроме того, в большинство авто, так как они старые, алкозамки физически не получится установить.

Ранее Министерство промышленности и торговли России вместе с ГИБДД задумалось об обязательной установке алкозамков на машины нарушителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за езду в пьяном виде. Алкозамок не дает машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании.