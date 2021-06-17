Перечислены причины дергания авто при разгоне

Порой при надавливании педали газа водитель чувствует, что машина на секунду замирает, а потом дергается и плохо ускоряется. На это есть несколько причин, их перечислил сайт «Аргументы и факты».

Зачастую такое случается из-за топливного насоса, который спустя 10 лет эксплуатации теряет производительность. Он больше не создает необходимого давления в системе, поэтому его надо заменить. При неисправном насосе рывки порой сопровождаются потерей мощности.

Также перебои с подачей топлива иногда возникают из-за засорившихся форсунок. Некачественный бензин оставляет отложения, но часто они промываются на специальном оборудовании. Если же форсунки износились, их придется поменять.

Кроме того, проблемы с воздухом случаются из-за засорения воздушного фильтра. Когда он старый или неоригинальный, пропускная способность может не соответствовать потребностям машины. После незначительного засорения его ячейки не пропускают воздух в необходимом объеме. А без воздуха бензин не горит или горит плохо.

Помимо этого, рывки иногда связаны с неисправной автоматической коробкой передач или повреждении муфты полного привода. Еще одна причина — свечи зажигания. Из-за прогоревших электродов или большого налета в одной из свечей смесь в камерах сгорания не поджигается или сгорает не до конца.