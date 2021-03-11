Перечислены плюсы и минусы различных цветов машин

Автолюбители в России чаще всего покупают черные машины. Однако у этого цвета есть недостатки. Об этом рассказал председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук, сообщило агентство Ura.ru.

Результаты исследования показали, что хуже других продаются коричневые машины. А лучше всех — черные и серебристые.

«Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины», — объяснил эксперт.

Однако черную машину нужно мыть чаще, поскольку на ней хороша видна грязь. По словам Форманчука, черный — классический цвет автомобиля.

Другие цвета авто иногда могут иметь преимущества перед черным. Например, синий и красный удачно подчеркивают рельефность машины. По мнению эксперта, на белом цвете грязь видно хуже.

«Потому что грязь сероватая, а не ярко-черная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть», — пояснил автоэксперт.

Однако и белые машины иногда проигрывают черным, заявил автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. Например, после мойки на них очень заметны непрочищенные участки и даже капли.

В остальном различия для россиян не так значительны. Поэтому можно покупать любую понравившуюся машину, сказал Славнов. Эксперты признались, что для себя они тоже выбирают темные машины. Если выбирать не черный, то в лучшем случае темно-синий цвет, но не ярче.

Белый меньше нагревается, чем черный, поэтому в странах с жарким климатом водители приобретают белые машины. Немцы любят кремовый цвет.