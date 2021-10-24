Перечислены особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период

В России по ночам синоптики фиксируют первые заморозки. Это значит, что пора изменить стиль вождения. Об этом рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

«У вас уже не получится повернуть в том месте, где вы хотели, или остановиться так быстро, как это было летом, потому что сцепление с дорогой падает. Как только наступают первые заморозки, начинаются легкие ДТП», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт также отметил, что водители маневрируют, забывая, что автомобиль не может так быстро остановиться, как это неделю назад. После похолоданий число ДТП может увеличиться.

Нужно учитывать, что дожди и снег снижают видимость на дороге. Кроме того, в условиях плохого сцепления шин с дорогой важно внимательно следить за действиями других водителей, а свои намерения четко обозначать. Например, избежать аварии поможет вовремя включенный поворот. К зимнему периоду автомобиль нужно обязательно подготовить. В частности, заменить шины и проверить все жидкости.