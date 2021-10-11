Перечислены основные правила покупки зимней резины

Автовладельцам стоит отказаться от подержанных шин, которые могли храниться в плохих условиях. Об этом заявил главный редактор портала «Автоброкер клуб», автоэксперт Виталий Архиреев. Он отметил, что при выборе новой зимней резины стоит обратить внимание на цену — чем она ниже, тем хуже качество, написал сайт NEWS.ru.

Автоэксперт также посоветовал обратить внимание на тесты непредвзятых автомобильных журналов, а также отдать предпочтение шипованной резине, сообщила «Политика сегодня». «С учетом разнообразных погодных условий зимой все-таки лучше выбрать шипованную резину. При сравнении эталонного образца „липучки“ и эталонного образца шипованной резины всегда будет выигрывать шипованная резина», — рассказал Архиреев. Он призвал автомобилистов покупать европейские или скандинавские шины, и ни в коем случае не китайские. Также стоит отказаться от приобретения подержанной резины. Лучше накопить на новый комплект, чем купить подержанный.