Перечислены ошибки, уничтожающие автоматическую коробку передач

Существует ряд ошибок, которые часто делают водители, убивающих автоматическую коробку передач. Одна из них — экстремальная езда и старты с «двух педалей». Об этом рассказал автоэксперт Алексей Ревин.

Движение с непрогретой жидкостью в АКПП тоже считается большой ошибкой.

«Коробка нуждается в прогреве не меньше, чем двигатель. Летом можно трогаться через пару минут. Но первые несколько километров, пока рабочая жидкость в автомате не прогреется, не стоит давить газ в пол», — передал его слова журнал «За рулем».

Водители сильно вредят «автомату», когда пренебрегают правилами буксировки таких машин. По словам Ревина, для многих современных автомобилей с АКПП существуют жесткие правила буксировки. В частности, при заглушенном двигателе в коробке не работает насос, подающий рабочую жидкость.

Эксперт порекомендовал не включать нейтрали (N) при любой остановке. Он пояснил, что при каждом включении положения D после нейтрали фрикционы должны будут лишний раз замыкаться. Например, при ожидании переключения светофора включать нейтраль не стоит, но это допустимо при более длительных остановках. Еще одна ошибка — отказ от защиты картера АКПП. Это опасно тем, что вмятина на поддоне создаст перебои в подаче жидкости.