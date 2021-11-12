Перечислены наиболее подорожавшие подержанные авто в России

Автомобили с пробегом подорожали на российском рынке в среднем на 42%. При этом в некоторых городах стоимость машин взлетела еще более значительно. Среди востребованных иномарок больше всего прибавили в цене Toyota Camry и Volkswagen Polo.

Российский рынок машин с пробегом проанализировали эксперты «Авито Авто». Они изучили цены в период с января по октябрь, уточнила газета «Известия». По результатам исследования оказалось, что подержанные автомобили в возрастной группе до семи лет подорожали на 42% по сравнению с 2020 годом. В среднем такая машина стоила 930 тысяч рублей.

Но в некоторых городах подорожание машин с пробегом было еще более заметным. В Петербурге стоимость подержанных авто подскочила сразу на 60%, а в Новосибирске — на 55%. В Москве зафиксировали подорожание на 54%, в Сочи — на 53%, а в Казани — на 50%.

Среди популярных иномарок больше всего подорожали Toyota Camry и Volkswagen Polo. За год их стоимость увеличилась на 32,2%. Желающим приобрести Hyundai Solaris пришлось выложить больше на 29,1%. Среди российских марок лидером по востребованности стала Lada Granta, за которой идут Hyundai Solaris и Kia Rio. Всего в сентябре жители страны купили 3,8 тысячи автомобилей.