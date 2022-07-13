Перечислены лучшие семейные автомобили

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал россиянам, какие автомобили, продающиеся на российском рынке, лучше всего подойдут для большой семьи. Об этом написало ИА Nation News.

По словам эксперта, настоящий семейный автомобиль должен быть не только вместительным, но и надежным, и недорогим.

«Семейный автомобиль — это однозначно вэн. Как правило, в семье двое или больше детей, поэтому всевозможные спортивные машины, купе, миникроссоверы просто не годятся — туда никого не посадишь. Два детских сидения поставил — и все, родственников уже не посадишь», — сказал Субботин.

Лучше всего для большой семьи покупать Opel Zafira Tourer, Volkswagen Caravelle Multivan, Hyundai Starex, Peugeot Traveler. Из самых доступных на российском рынке — Lada Largus.

Ранее naavtotrasse.ru составил топ-5 автомобилей для семейных поездок стоимостью не более 450 тысяч рублей. В список вошли: Chevrolet Cruze, Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Nissan Primera, Opel Astra H.