Перечислены действия при неизбежном столкновении машин

В случае, если вы находитесь за рулем машины, которая неизбежно столкнется с другим автомобилем, нужно сделать все, чтобы уклониться. Столкновение с неподвижным объектом всегда мягче лобового с движущимся.

Об этом РИА «Новости» сообщили специалисты ГУ МЧС по Волгоградской области.

«Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером», — рассказали специалисты.

Они также посоветовали сохранять самообладание, чтобы управлять машиной до последней возможности. Эксперты предупредили, что нужно до предела напрячь все мышцы и не расслаблять их до полной остановки.

В случае, если удар неизбежен, нужно защитить голову. При движении на малой скорости необходимо вдавиться в сиденье спиной, напрячь мышцы и упереться руками в рулевое колесо. Если скорость транспортного средства выше 60 км/ч, а водитель не пристегнут ремнем безопасности, необходимо прижаться к рулевой колонке грудью.

Пассажиру на переднем сидении нужно закрыть голову руками и завалиться на бок на сидении, на заднем — упасть на пол. Ребенка лучше прикрыть собой.

Специалисты МЧС по Московской области разъяснили, что использование летних шин зимой повышает риск выезда автомобиля за пределы дорожного полотна, вероятность опрокидывания машины и увеличивает тормозной путь в несколько раз.