Перечислены 5 самых популярных автомобилей в Европе

Автоэксперты назвали пять машин, которые пользуются наибольшей популярностью в Европе. Специалисты оценивали автомобильный рынок за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на NJcar.

Оказалось, что европейцы предпочитают пользоваться машиной французской марки Renault. В странах ЕС их было продано более 460 тысяч. На четвертом месте по востребованности оказалось BMW. Автомобили немецкого производства за последние полгода предпочли 490 тысяч европейцев. Третье место досталось Toyota. Японские производители продали свои авто более 503 тысячам европейских граждан.

Второе место ушло еще одной французской марке Peugeot. С начала года удалось продать более 543 тысяч таких машин. Лучший результат оказался у Volkswagen. Автомобили немецкого бренда купили более 958 тысяч потребителей.