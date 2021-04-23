Перечислено содержимое багажника, которое позволит избежать штрафа

Каждый водитель должен иметь в багажнике машины огнетушитель, аптечку, желтый светоотражающий жилет и знак аварийной остановки. Они помогут не только избежать штрафов, но и при необходимости спасут жизнь. Очень важно следить за тем, чтобы не истек срок годности аптечки и огнетушителя.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказала автомобильный эксперт Егор Васильев. Он посоветовал также лично проверять, заряжен ли полностью огнетушитель. По мнению эксперта, на них нельзя экономить. Дешевые устройства почти неэффективны, так как в них мало огнегасящего состава или он плохо распыляется. Вообще, лучше иметь в машине на всякий случай два огнетушителя.

Васильев предложил водителям сразу же, как только они решили выйти из машины при поломке, надевать световозвращающий жилет и выставлять знак аварийной остановки.

«Это сделает вас намного заметней и повысит уровень вашей безопасности. Когда проблема будет решена, не забудьте забрать знак аварийной остановки с собой. Часто автолюбители забывают их на дороге, вводя в заблуждение остальных участников движения», — уточнил эксперт.

Васильев также посоветовал кроме обязательных средств иметь в машине буксировочный трос, фонарик, насос, молоточек для разбивания стекол и минимальный набор инструментов.

В ноябре 2020 Минздрав разрешил российским водителям самостоятельно комплектовать автомобильную аптечку в соответствии с особым перечнем ведомства.