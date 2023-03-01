Транспорт 01 марта 2023, 18:26 Перечень перевозимых европейскими фурами товаров в России решили сократить Минтранс: Россия может урезать список товаров, разрешенных к перевозке европейскими фурами РИА «Новости»

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В России могут сократить перечень товаров, которые не запрещено перевозить европейским фурам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса страны.

В министерстве отметили, что корректировку списка товаров, на которые не действует запрет, ведут совместно с Минэкономразвития, Минсельхозом и Минпромторгом.

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«Ведется подготовка предложений по сокращению перечня, учитывая накопленный начиная с октября 2022 года положительный опыт перецепок и перегрузок на приграничных терминалах», — подчеркнули в Минтрансе.

После согласования всех предложений изменения внесут в соответствующее постановление российского правительства, подчеркнули в пресс-службе министерства.

В октябре прошлого года кабмин запретил грузовые перевозки по России для компаний из стран Евросоюза, Норвегии, Украины, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В документе правительства прописаны товары, которые не подпали под ограничения. К ним относятся разное продовольствие, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы.