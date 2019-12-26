Пенсионерка объяснила, почему расцеловала первый прибывший в Крым поезд

Александра Петрушкевич, расцеловавшая первый поезд, проехавший по Крымскому мосту, в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» объяснила свой поступок. Она также обратилась к украинцам, и попросила их оставить крымчан в покое.

Женщина заявила, что ее поцелуи были выражением любви к России. Она подчеркнула, что Крымский мост стал пуповиной, которую «никто в мире не разрубит».

«Это не только мое искреннее желание, это желание, крик души, нас, севастопольцев. Поцелуи были посланы этим рабочим, строителям, этим золотым умам российским, которые создали такой гигант нашего времени», — пояснила Александра Петрушкевич.

Она также прокомментировала реакцию украинских СМИ, которые резко негативно отреагировали на ее поступок.

Рвите себе нервы, мы абсолютно на вас не реагируем. Мы просто так хихикаем, смотрим на вас, но вы для нас ноль! И мы счастливы, что вы ушли от нас, запомните! Александра Петрушкевич пенсионерка.

Первый пассажирский поезд, следовавший маршрутом Санкт-Петербург — Крым, прибыл в Севастополь 25 декабря в 09:25 местного времени. В пути он находился 43 часа 25 минут.