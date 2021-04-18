ПДД предложили изменить в России

Выделенные дорожки для велосипедов, скутеров и электросамокатов необходимо перенести с проезжей части на пешеходную зону. Контролировать их движение получится только при этих условиях, заявил в беседе с Ura.ru заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Нужно выделить специальные дорожки [на тротуаре] для велосипедистов, скутеристов и тех, кто передвигается на электросамокате», — приводит агентство слова Лысакова. Депутат уверен, что это единственный способ контролировать поведение самокатчиков.

По словам председателя межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимира Соколова, электросамокаты необходимо приравнять к мопедам, если мощность их двигателей попадает в окно от 250 ватт до четырех киловатт. Он отметил, что 19 апреля состоится заседание Общественной палаты России, где обсудят введение правил для водителей электросамокатов, одни из которых — выделение специальной дорожки и ограничение скорости до 25 километров в час.

10 апреля в Московской области открылся сезон проката электросамокатов. Услуга доступна жителям Мытищ, Красногорска, Королева, Балашихи, Реутова и Долгопрудного. С 25 апреля прокаты начнут работать в Люберцах.